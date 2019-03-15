Лауреаты общенациональной программы "Человек года - 2018" в номинации "Меценат года"

Анна Коршунова Анна Коршунова

Президент ОО «Біла Птаха», Управляющий партнёр и CEO Строительной Компании «GuildBuild». Глава Правления БФ «Фонд Будущего». Кандидат экономических наук.

Самые значительные события в Вашей общественной деятельности в 2018 году:

Первая электронная платформа для реализации социальных проектов «Lepta». Задача платформы - объединить на одной площадке разработки организаторов, энергию волонтеров и возможности меценатов - для воплощения наиболее актуальных социальных и благотворительных проектов, гражданских инициатив в Украине, а затем - и за ее пределами.

Фестиваль «Радость» для онкобольных детей - Новые подходы в лечении и заботе о заболевших детях. Фестиваль предполагает создание эффекта «семейного круга», неповторимой атмосферы близости, доверия, счастья и праздника, что дает детям мощнейший заряд позитивной энергии и интереса к жизни и вдыхает в них новые силы для борьбы с их страшной болезнью.

Проект «Реймское Евангелие». Создание и тираж репринтного издания знаменитой церковнославянской рукописи, которую связывают с Анной Ярославной - королевой Франции и дочерью Ярослава Мудрого. Проект реализуется в рамках Программы возрождения культурного и духовного наследия Украины.

Ваша «Формула успеха: Моя формула успеха заключается в том, что я не отступаю перед масштабными проектами и не боюсь брать на себя ответственность за их воплощение. Я умею организовать, сплотить и мотивировать лучших профессионалов вокруг поставленной цели и глубоко погружаюсь в процесс ее реализации. Главное - вера, непреодолимое стремление к воплощению желаемого результата.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Только руководителем. Конечно, в самом красивом платье и короне :)

Быть сегодня успешным – это… быть в гармонии с самой собой. Главное - не успеть, а главное - сделать. И сделать хорошо. Дело должно приносить пользу. Иначе, на мой взгляд, нет смысла им заниматься. Социальная направленность моей деятельности - это осознанный выбор, основанный на моем желании, чтобы следующие поколения жили в более здоровом обществе.

Ва ш любимый афоризм?: « Каждому — своё».

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Есть три вечные вещи во Вселенной - Бог, Душа и Любовь. Осознавать это - и есть счастье.

На что вы тратите деньги с наибольшим удовольствием?: На благотворительность.

А вам когда-нибудь помогали просто так?: Да, постоянно. Слава Богу, меня окружают хорошие люди, добрые друзья и коллеги.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... буду созидать, творить Мир для процветания здорового, красивого общества » .

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: У меня целый ряд недостатков, как и у всех. Но я способна сделать их своими достоинствами.

Есть ли у Вас любимая книга?: «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. Она полна мудрости.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Александр Македонский. Альберт Эйнштейн. Правители Персии, Византии. У меня есть к ним вопросы :)

Чт о Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Семья. Дети. А из ошибок я умею извлекать правильные уроки.

К акое занятие для Вас - лучший отдых?: Сон