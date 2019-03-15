За эту сумму они обещали задержанному за кражу избежать ответственности.

Двое сотрудников Национальной полиции в Полтавской области задержаны при получении 10 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

"Двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции были уличены в вымогательстве. За возможность избежать ответственности за кражу мужчина должен был передать полицейским 10 тыс. гривен" - говорится в сообщении.

Во время передачи денег правоохранителей задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и следователи Государственного бюро расследований.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса. Задержанныс готовится объявления подозрения и ходатайства об избрании меры пресечения.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее двое сотрудников Службы безопасности Украины и двое гражданских лиц были задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки.