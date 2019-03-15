Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия - вблизи поселка Травневое; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганск; из минометов калибра 82 мм - у села Екатериновка", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов потерь среди военнослужащих нет.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

По данным разведки, один боевик получил ранение. Кроме того, как сообщалось ранее, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-1.

В четверг, 14 марта, президент Порошенко посетил позиции "Азова" на передовойи поздравил бойцов с Днем добровольца.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также