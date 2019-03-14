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Военные уничтожили БМП боевиков на Донбассе

С начала суток зафиксировано четыре обстрела, потерь среди ВСУ нет.

Военные уничтожили БМП боевиков на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ в районе населенного пункта Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"  обстреляли из стрелкового оружия позиции вблизи поселка Травневое, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское, из минометов калибра 82-мм - у села Катериновка.

"В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь. В ходе противостояния была уничтожена БМП противника. Потери боевиков уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг, 14 марта, президент Петр Порошенко посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой области, где встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца

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