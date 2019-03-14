Министр обороны Степан Полторак принял участие в открытии новых общежитий для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня, во время рабочей поездки во Львовскую область, с удовольствием открыл очередные новопостроенные общежития улучшенного планирования для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Приветствую личный состав бригады с этим событием, а также с тем, что мы начали строить дом для семей военнослужащих, которые проходят службу в 16-й отдельной бригаде", - написал Полторак.

По его словам, эти объекты входят в 184 казармы улучшенного планирования, которые строятся в рамках масштабного проекта ВСУ по всей территории Украины.

Министр обороны сразу же проверил условия проживания новоселов и пообщался с военнослужащими в неформальной обстановке.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Напомним, до конца года Министерство обороны обещает достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников.

В июле прошлого года Минобороны расторгло контракт с обществом "Рост", которое было обязалось построить казармы на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.