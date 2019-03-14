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Во Львовской области открыли новые общежития для военных летчиков

Также начато строительство дома для семей военнослужащих.

Во Львовской области открыли новые общежития для военных летчиков
Во Львовской области открыли новые общежития для военных летчиков
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак принял участие в открытии новых общежитий для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня, во время рабочей поездки во Львовскую область, с удовольствием открыл очередные новопостроенные общежития улучшенного планирования для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Приветствую личный состав бригады с этим событием, а также с тем, что мы начали строить дом для семей военнослужащих, которые проходят службу в 16-й отдельной бригаде", - написал Полторак.

По его словам, эти объекты входят в 184 казармы улучшенного планирования, которые строятся в рамках масштабного проекта ВСУ по всей территории Украины.

Министр обороны сразу же проверил условия проживания новоселов и пообщался с военнослужащими в неформальной обстановке.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Напомним, до конца года Министерство обороны обещает достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников.

В июле прошлого года Минобороны расторгло контракт с обществом "Рост", которое было обязалось построить казармы на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.

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