Два сотрудника СБУ попались на вымогании $110 тысяч

Два сотрудника Службы безопасности Украины и двое гражданских лиц задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Задержанным готовится подозрение по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса.

По версии следствия, начальник одного из отделов СБУ и его подчиненный требовали деньги за освобождение от уголовного преследование и сохранение гражданства Украины.

Они успели получить 40 тысяч долларов и были задержаны при передаче второго транша в размере 10 тысяч долларов. Вместе с ними задержаны еще двое гражданских.

В операции были задействованы Главная военная прокуратура и управление внутренней безопасности СБУ.

Пресс-служба СБУ сообщила, что жертвой вымогателей был выходец из Средней Азии. Ему обещали, что помогут избежать депортации из Украины его близкой родственницы, которая находится в международном розыске.