Родители детей, погибших в лагере "Виктория", просят Раду создать следственную комиссию

За полтора года после трагедии следствие не установило причину пожара.

Родители девочек, погибших на пожаре в одесском детском лагере "Виктория», обратились к Верховной Раде Украины с просьбой создать временную следственную комиссию, которая займется выяснением обстоятельств трагедии. Об этом они заявили сегодня на брифинге в парламенте, пишет "Думская".

По словам одесситов, следствие до сих пор не озвучило причину пожара, ограничившись перечислением версий. Родители считают, что дело "спускают на тормозах".

"Государство не только не обеспечило эффективного расследования - правоохранительные органы пытаются замять дело, так как в трагедии виноваты высокие должностные лица Одесского городского совета. Мы обращаемся к Верховной Раде с просьбой создать временную следственную комиссию. Трагедия в "Виктории" - это лишь одно из проявлений ситуации, которая сложилась во всех детских учреждениях Украины. Такое может произойти везде", - сказала адвокат родителей погибших детей Оксана Муравская.

Мама погибшей Снежаны Арпентий Оксана добавила, что у правоохранителей до сих пор нет акта разбора пепелища.

В своих высказываниях родители основывались на выводах независимой экспертизы, которая установила, что непосредственной причиной пожара в детском лагере стал забытый включенным кипятильник, а скорость распространения пламени обусловили многочисленные нарушения, допущенные при строительстве учреждения.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" произошел в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года. Из горящего деревянного корпуса не смогли выбраться трое девочек. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что при строительстве корпуса не было достаточной обработки деревянных панелей противовозгорательными материалами, а ответственный по пожарной безопасноти в лагере числился только формально. Воспитальница отряда, чей корпус сгорел, получила условный срок, суд над директором лагеря и чиновникам Одесской мэрии продолжается.