Госпогранслужба перейдет на усиленный режим работы из-за выборов

На службу выйдут 7 тыс. пограничников, еще тысяча сотрудников ГПС будут в резерве.

Государственная пограничная служба с 20 марта начнет активную фазу усиленной защиты границы в связи с выборами Президента. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пограничники уже с начала марта начали усиливать охрану границы, а на следующей неделе начнется "активная фаза мероприятий". Сообщается, что погранотряды будут усилены служебными собакам, дополнительными человеческими ресурсами и техникой.

Ежедневно будут нести службу по охране границы около 7 тыс. пограничников, ддополнительно в случае необходимости будет выделена еще тысяча сотрудников.

Напомним, с приближением выборов президента Украины, назначенных на 31 марта, силовые ведомства ожидают активизации пророссийских провокаторов. Собственно в день выборов к охране общественного порядка будут привлечены более 134 тыс. правоохранителей.