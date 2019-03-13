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В Киеве БТР врезался в машину военной инспекции

Военные отказались комментировать инцидент.

В среду, 13 марта, на улице Академика Заболотного в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

Фото: Информатор

У военного автомобиля отказали тормоза. В результате столкновения образовалась большая пробка. ДТП произошло около 17:30, пишет Информатор.

Фото: Информатор

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Фото: Информатор

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Бронетранспортер повреждений не получил.

Напомним, 11 марта в Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку.

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