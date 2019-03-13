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Двое военных ранены на Донецком направлении

Боевики активизировались в районе Авдееевки и Марьинки.

Двое военных ранены на Донецком направлении
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате двое бойцов получили ранения, это первые потери Вооруженных сил с начала нового весеннего перемирия.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 13 марта, напряженной остается ситуация на Донецком направлении, где с начала суток произошло два обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 утра боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений ВСУ вблизи Авдеевки.

"Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около 11 часов в районе Марьинки зафиксирован обстрел наших позиций вражеским снайпером. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. О потерях не сообщалось.

Отметим, что новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта. 11 марта Минобороны констатировало полное его соблюдение.

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