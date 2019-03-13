У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям

За третьего и каждого следующего ребенка будут платить 1700 гривен в месяц.

​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Фото: Дар'я Проказа

Кабинет министров решил с 1 апреля ввести доплаты многодетным семьям в размере 1700 грн на ребенка, начиная с третьего.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 13 марта.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума до 6 лет", - заявил министр социальной политики Андрей Рева, который представлял проект решения.

По подсчетам Минсоцполитики, право на выплату получат 158,8 тысячи детей. Таким образом, стоимость программы составит больше 200 млн гривен в месяц.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года в Украине было 334 тысячи многодетных семьей, в которых воспитываются 1,137 тыс. детей.

Государственная помощь будет назначаться органами социальной защиты населения по месту проживания многодетной семьи за счет государственного бюджета в виде субвенции местным бюджетам в рамках утвержденного госбюджета.

Напомним, сейчас при рождении ребенка государство выплачивает 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Одноразовую выплату в размере 10320 гривен родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30960 гривен разбивается на 36 равных частей по 860 гривен. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также