​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям

За третьего и каждого следующего ребенка будут платить 1700 гривен в месяц.

Кабинет министров решил с 1 апреля ввести доплаты многодетным семьям в размере 1700 грн на ребенка, начиная с третьего.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 13 марта.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума до 6 лет", - заявил министр социальной политики Андрей Рева, который представлял проект решения.

По подсчетам Минсоцполитики, право на выплату получат 158,8 тысячи детей. Таким образом, стоимость программы составит больше 200 млн гривен в месяц.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года в Украине было 334 тысячи многодетных семьей, в которых воспитываются 1,137 тыс. детей.

Государственная помощь будет назначаться органами социальной защиты населения по месту проживания многодетной семьи за счет государственного бюджета в виде субвенции местным бюджетам в рамках утвержденного госбюджета.

Напомним, сейчас при рождении ребенка государство выплачивает 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Одноразовую выплату в размере 10320 гривен родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30960 гривен разбивается на 36 равных частей по 860 гривен. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).