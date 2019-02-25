НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В Украине могут ввести выплату за третьего ребенка в размере прожиточного минимума

"В этом году - до школьного возраста, а потом - и до 16 лет".

​В Украине могут ввести выплату за третьего ребенка в размере прожиточного минимума
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко предложил ввести ежемесячную выплату семьям за третьего ребенка пособий в размере прожиточного минимума.

Об этом он сообщил на встрече с трудовым коллективом завода "Метало Гальва Украина" в Киевской области.

"Еще одна очень важная инициатива: должны поддержать многодетные семьи. Сегодня по моей инициативе разрабатывается еще одно очень важное решение. На третьего ребенка в семье государство будет выплачивать прожиточный минимум. В этом году - до школьного возраста, а потом - и до 16 лет", - сказал он.

Порошенко назвал это шагом по борьбе с бедностью и стимулом повышения рождаемости.  

Напомним, что сейчас при рождении ребенка государство выплачивает 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Одноразовую выплату в размере 10320 гривен родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30960 гривен разбивается на 36 равных частей по 860 гривен. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также