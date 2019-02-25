Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Полиция Одессы устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины, чье тело обнаружили возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"Тело неизвестного было обнаружено сегодня утром. Повреждения, обнаруженные на теле, характерные для тех, возникающих в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительная причина смерти - несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате.