Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Неизвестный обстрелял из автомата дом судьи в Ровно и бросил гранату во двор (обновлено)

Пострадавших нет, повреждены окна и фасад здания.

Неизвестный обстрелял из автомата дом судьи в Ровно и бросил гранату во двор (обновлено)
Неизвестный обстрелял из автомата дом судьи в Ровно
Фото: rv.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 25 февраля, в Ровно неизвестный обстрелял из автомата дом председателя городского суда и бросил во двор гранату.

Об этом LB.ua сообщил источник в МВД.

"25 февраля в 02:00, неизвестный бросил во двор домохозяйства председателя Ровенского городского суда Денисюка, 1961 г. р., гранату РГД-5, которая взорвалась, после чего из автоматического оружия обстрелял дом. Люди не пострадали", - сообщил он.

В результате взрыва и стрельбы повреждены окна и фасад здания. С места происшествия изъяты осколки гранаты и 10 гильз от патронов калибра 7,62 мм. Ведется расследование.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Обновление. Полицейские рассматривают различные версии преступления, основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего, сообщается на сайте местной полиции.

"По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса. С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 12 февраля, в Ровно в дверь дома директора городского рынка бросили гранату.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также