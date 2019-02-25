В ночь на понедельник, 25 февраля, в Ровно неизвестный обстрелял из автомата дом председателя городского суда и бросил во двор гранату.

Об этом LB.ua сообщил источник в МВД.

"25 февраля в 02:00, неизвестный бросил во двор домохозяйства председателя Ровенского городского суда Денисюка, 1961 г. р., гранату РГД-5, которая взорвалась, после чего из автоматического оружия обстрелял дом. Люди не пострадали", - сообщил он.

В результате взрыва и стрельбы повреждены окна и фасад здания. С места происшествия изъяты осколки гранаты и 10 гильз от патронов калибра 7,62 мм. Ведется расследование.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Обновление. Полицейские рассматривают различные версии преступления, основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего, сообщается на сайте местной полиции.

"По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса. С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 12 февраля, в Ровно в дверь дома директора городского рынка бросили гранату.