Спасательную операцию на горе Поп Иван возобновили

На горе остается четверо туристов, двух доставили в больницу вчера, еще двое - погибли.

Сотрудники ГосЧС возобновили аварийно-спасательные работы по спуску туристов с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"24 февраля в 07:30 возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. С подножия на вершину горы направляется спасательная группа в составе 14 спасателей и 5 волонтеров. На посту с туристами находятся 5 спасателей и 1 волонтер ", - говорится в сообщении.

Всего к операции привлечено 36 человек личного состава на 5 единицах техники.

На высокогорье наблюдается облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха - 16 градусов мороза.

Напомним, на горе Поп Иван находиться четверо туристов, которые в группе из восьми человек вечером 22 февраля отправились на гору.

Двое из них погибли. Еще двух, наиболее нуждающихся в помощи медиков, спустили к подножию и доставили в больницу вчера. Спуск остальных туристов решили отложить на 24 февраля из-за крайне плохой погоды - температура составляла 22 градуса мороза, снежные заносы достигали 2 метров.