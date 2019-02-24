В Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Нацполиция области.

Фото: od.npu.gov.ua В ДТП погибли двое мужчин

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении.

Авария произошла около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, отметили в полиции.

Напомним, бывший начальник угрозыска Луцка устроил ДТП с двумя погибшими.