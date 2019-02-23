"Марш злых харьковчан" против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте собрал около тысячи участников.

На площадке перед гостиницей "Националь" пикетчики скандировали фразы "Банду геть", "Гену на нары", держали в руках транспаранты "Гена, не играй в наперстки с громадой". Они также призвали мэра города Геннадия Кернеса выполнить решение суда, постановившего вернуть проезд по 4 гривны в трамваях и троллейбусах и 5 гривен в метро, или покинуть занимаемую должность, сообщает местное издание NewsRoom.

Фото: glavnoe.ua

Кроме того, активисты предложили жителям города поддержать акцию, которую они планируют провести в 09:30 27 февраля под стенами горсовета. В это время в мэрии должна проходить сессия. После исполнения гимна Украины общественники объявили об окончании пикета, и участники начали расходиться.

Сообщается, что ранее в Харькове коммунальщики вывели троллейбусы на акцию протеста против отмены решения о подорожании проезда. Акция на площади Свободы длилась шесть часов. На припаркованные напротив Окружного админсуда "рогатые" пикетчики повесили плакаты "ХАЦики! Прекратите давить на суд!" (речь о "Харьковском антикоррупционном центре", который и оспорил решение исполкома о повышении тарифов"). Кроме того, коммунальщики в желтых жилетах держали в руках одинаковые плакаты: "Судьи! Услышьте нас - мы харьковчане!", "Транспорт вне политики", "Мы - за Закон!" и другие. При этом некоторые митингующие не смогли внятно объяснить, с какой целью вышли под здание суда и чего намерены добиваться.

Напомним, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 гривен, а также в метро с 5 до 8 гривен. Представители "ХАЦ" подали иск к исполкому горсовета с требованием отменить подорожание проезда. По мнению истцов, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не мэр Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

19 февраля суд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте.