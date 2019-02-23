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К ПЦУ присоединились около 350 приходов, - Минкульт

Переход общин искусственно сдерживают внешние механизмы, считают в ведомстве.

К ПЦУ присоединились около 350 приходов, - Минкульт
К ПЦУ присоединились уже около 350 приходов
Фото: EPA/UPG

Около 350 приходов присоединились к Православной церкви в Украине. Об этом заявил директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш в эфире "5 канала".

"Около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Пока не все эти переходы получили юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где было засвидетельствовано этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали ", - сказал Юраш.

По его словам, процесс перехода общин сдерживается искусственно.

"Задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ. С одной стороны внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям снаружи говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не надо признавать", - заявил Юраш.

Представитель Минкульта напомнил, что закон 4128Д объясняет полный механизм для реализации перехода общин в ПЦУ.

Напомним, Румынская православная церковь назвала условия для признания ПЦУ.

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