Інклюзія в Гадяцькому районі: створюємо безбар'єрне суспільство разом

Не так давно в Україні діти з особливими потребами були практично ізольовані від суспільства. Освітні заклади неохоче брали дітей на навчання, а батьки хотіли вберегти своїх діток від зайвого стресу та обирали для діток індивідуальну форму навчання.

Фото: Анна Ільченко Навчальна книжка

Проте у липні 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон про інклюзивну освіту. Згідно з ним, діти з особливими потребами можуть навчатися в звичайних школах зі своїми ровесниками.

Відомо, що в Україні близько 700 тисяч дітей з порушенням психофізичного розвитку. І тільки 10% з них навчаються в інклюзивних школах, тобто таких закладах, де особливі діти навчаються разом із звичайними. Питанням інтегрування дітей з інвалідністю у загальний процес навчання почали займатися лише в останні кілька років — завдяки сучасній освітній реформі та Новій українській школі.

Зараз у нашому районі успішно працює Гадяцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Його мета — інтегрувати дитину у суспільство. Для цього у Центрі розроблено відповідні курси оздоровлення та реабілітації. Центр має відповідне технічне оснащення та чудовий колектив спеціалістів.

Коли наш район тільки починав впровадження інклюзії ми зіштовхнулися з великою кількістю проблем. Це і соціальні бар’єри, стереотипи, недостатня усвідомлення проблеми. Це типові речі, коли починаєш нову важливу справу. Тож зараз витрачаємо багато зусиль, щоб подолати ці чинники. Адже виграють від цього не тільки особливі діти, але й їхні здорові однолітки, і педагоги, і батьки. Саме так прищеплюється повага до відмінностей людини та формується несприйняття дискримінації.

Сьогодні інклюзивна освіта передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в звичайній школі. А це вимагає спеціальних знань від українських вчителів. Наш район залучає фахівців з області для роботи у новоствореному Гадяцькому інклюзивно-ресурсному центрі. Також надаємо фінансову підтримку міській раді для його облаштування.

Я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі, які трапляються на нашому шляху під час впровадження інклюзивної освіти. Діти з особливими потребами мріють, щоб їх у суспільстві сприймали такими, якими вони є. І наш обов'язок — дати їм змогу жити повноцінно. Тільки разом ми вибудуємо толерантне суспільство.