Бан под дых российской пропаганде

Facebook, наконец, дозрел до того, чтобы на практике ввести прямой запрет на вмешательство из РФ в наши президентские выборы.

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Этот свой шаг Facebook обставил с традиционным и беспрекословным соблюдением высочайшей степени политкорректности. Во-первых, компания не указала, что запрет вводится именно для скоординированных российской властью усилий по вмешательству в украинские выборы. Во-вторых, ограничения на беспрепятственное размещение политической рекламы их РФ вводятся временно, на период выборов.

В-третьих, несмотря на активно ведущуюся уже который месяц российскую пропаганду в этой соцсети, Facebook ужесточит политику размещения пользователями рекламы касательно выборов президента в Украине только в середине следующего месяца. Другими словами, лишь за пару недель до дня голосования компания попробует поставить российской пропаганде заслон. А до этого момента пропагандисты.Ru, желающие повлиять на украинские выборы, могут чувствовать себя на просторах соцсети достаточно свободно. И смогут использовать остающееся время для того, чтобы подготовить пути обхода выставляемым заслонам. Вт том числе и с площадок внутри самой Украины.

Хотя анонс Facebook о том, что с приближением выборов президента Украины компания запретит размещение рекламы из-за пределов Украины и усилит надзор за выполнением правил, был сделан ещё месяц назад.

Но ситуация с масштабами работы россиян в ФБ такова, что необходимо всячески приветствовать и поддерживать любые попытки руководства компании (и эти в том числе) на практике ограничить российское вмешательство в украинские выборы. Поскольку на избирательных кампаниях по выборам президента и Верховной Рады в 2014 году, а также на местных выборах-2015 вмешивающиеся в них россияне вообще чувствовали себя в Facebook как рыбы в воде.

И на этих выборах не было нам счастья, да скандал c Cambridge Analytica помог. На президентских выборах в США 2016 года Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, работавшая на Дональда Трампа, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей этой соцсети.

Прямым следствием пристального изучения в США, Англии и других странах Запада механизмов и инструментария этого влияния на результаты выборов через Facebook и стало изменение подходов FB к политической активности в сети. Осенью 2017 года из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе на выборах.

В результате изменения этих подходов, начиная с прошлой недели компания начала временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу по Украине. Как сообщила продакт-менеджер Facebook Сара Шифф, «это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Кроме этого, в середине марта мы намерены установить в Украине новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании».

Новые правила предусматривают жесткую идентификацию лиц, размещающих такую рекламу. «Мы будем требовать от таких лиц предоставления соответствующих документов об идентификации личности и подтверждения, что они являются теми, кем называются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят настоящие люди», - подчеркнула Шифф.

Новая политика предусматривает широкие возможности по изучению размещенной рекламы. «Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, которые просмотрели рекламу: возраст, пол, место. Всю эту информацию будет размещено в так называемой библиотеке рекламы, которая доступна для всеобщего ознакомления», - отметила сотрудница Facebook.

Принятию этих решений компанией поспособствовали консультации, которые на этой неделе провела с офисом Facebook отечественная киберполиция. В МВД Украины сообщили, что киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании. В частности, будут выявляться фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы.

Также важно, что Facebook имеет процедуру верификации страниц кандидатов и получения специальной отметки «blue badge» в подтверждение подлинности профиля. Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой данного кандидата в президенты Украины.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения «blue badge». Однако киберполициа согласовала с представителями Facebook упрощенную и ускоренную процедуру верификации для кандидатов в президенты Украины. По состоянию на 19 февраля 2019 года 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имели «blue badge» на своих официальных страницах.

Украинцы-первопроходцы

Стоит напомнить, что именно с Украины началось активное использование Россией соцсетей для влияния на результаты выборов. И на президентских, и на парламентских выборах 2014 года в Украине РФ массово и беспрепятственно использовала, в первую очередь находящиеся на тот момент в открытом доступе «Одноклассники» и «Вконтакте». Не встречая практически никакого скоординированного и масштабного противодействия, армия российских ботов выполняла здесь задания Кремля. С одной стороны – по дискредитации неугодных Москве кандидатов и партий. А с другой – работая для повышения результата пророссийских политиков.

Это новое тогда российское оружие было по достоинству оценено в Украине. И привело, хоть и не сразу, к закрытию свободного доступа к популярным российским соцсетям.

Но весь мир получил возможность ознакомиться с масштабами влияния на выборы через соцсети двумя годам позднее – на президентских выборах в США 2016 года.

В прошлом месяце компания сообщила, что на нынешних украинских выборах она планирует «временно расширить надзор за выполнением правил и запретить размещение предвыборной рекламы из-за рубежа».

В Facebook не стали комментировать, насколько высокой видят угрозу вмешательства в выборы в Украине. В то же время представитель компании объяснил, что возможность иностранного вмешательства является одним из факторов, который учитывается при планировании особой политики в отношении определенной страны, в которой приближаются выборы.

Тогда же FB уже принял превентивные действия именно против влияния на наши выборы из РФ. В середине января компания сообщила об удалении нескольких сотен аккаунтов и страниц, заподозренных во «вводящем в заблуждение поведении». Эти страницы были связаны с Россией, а также с российским информагентством Sputnik. Sputnik, вещающий более чем на 30 языках мира, является одним из наиболее эффективных инструментов российской пропаганды за рубежом.

«Мы обнаружили две операции, происходившие из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика - создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются», - сообщила компания Facebook в своем блоге.

Первая операция затрагивала страны Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. Для ее пресечения было удалено 364 страницы и аккаунта, которые позиционировали себя как независимые новостные ресурсы.

«Несмотря на попытки скрыть свое происхождение, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты связаны с сотрудниками Sputnik, московского информагентства, а также что отдельные страницы регулярно освещали темы недовольства НАТО, протестных движений и противодействия коррупции», - говорится в заявлении компании.

Как уточнили в Facebook, у удаленных страниц и аккаунтов было около 790 тысяч подписчиков, а на их рекламу было потрачено порядка 135 тысяч долларов.

В рамках пресечения второй операции, имеющей отношение к Украине, было удалено 107 страниц и аккаунтов в FB, а также 41 аккаунт в «Инстаграме». На этих страницах размещались новости, связанные с НАТО, протестами и здравоохранением. Среди постов с этих страниц, которые Facebook привёл в качестве примера, новости об уходе США из Сирии, «томос-туре» президента Порошенко и коммунальных проблемах в Житомире.

Таким образом, Facebook именно на наших выборах будет на практике тестировать способы для того, чтобы отследить и заблокировать целенаправленное влияние РФ на результаты выборов. Оценить эффективность этих мер по противодействию российского вмешательства можно будет будет уже через два месяца, после второго тура президентских выборов.