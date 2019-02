Facebook заблокировал несколько аккаунтов, связанных с пропагандистским каналом Russia Today

Соцсеть Facebook заблокировала некоторые профили и страницы, связанные с пропагандистским российским каналом Russia Today. Об этом у себя в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян, информацию подтвердила также редакция CNN.

"Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", - написала она, пообещав позже сообщить подробности.

Страницы Russia Today на английском и русском языках по-прежнему доступны для пользователей. Как оказалось, речь идет о проекте In the Now, публикующем виральный видео.

В материале CNN указано, что Facebook заблокировал несколько страниц, на которые пожаловались сами журналисты CNN. Сотрудники СМИ отметили, что соцсеть создает новые правила, пытаясь очистить сайт от пропаганды.

Напомним, после скандала с утечкой пресональных данных в 2018 году Фейсбук несколько раз сообщал об удалении страниц и аккаунтов, связанных с российской пропагандой.