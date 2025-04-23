Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав на своїй сторінці у Facebook фото з дистанційного голосування на консультативному референдумі, який керівна партія "Фідес" організувала щодо питання вступу України в Євросоюз.

Попри те, що бюлетені громадянам обіцяли надсилати у травні, очільник уряду вже встиг поставити свою позначку. Здогадатися про його вибір неважко: Орбан вчергове повторив свою тезу про те, що приєднання нашої держави до ЄС нібито "знищить угорську економіку". На світлині видно, що "галку" політик поставив у графі "Ні".

Він також звинуватив Брюссель та опозиційну партію "Тиса", які виступають за членство України, у "вирішенні нашого майбутнього над нашими головами".

Оголошений урядом референдум, хоч і не має обов'язкової юридичної сили, слугує механізмом пропаганди в руках Орбана: разом з бюлетенем виборці отримуватимуть друковані матеріали, в яких перераховані "наслідки та ризики" вступу України в ЄС.