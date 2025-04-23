Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
​Taurus для України
​Taurus для України
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Міносвіти скоротить бюджетні місця на аспірантуру у 2025 році

Процедуру вступу проводитимуть через електронний кабінет.

Міносвіти скоротить бюджетні місця на аспірантуру у 2025 році
Фото: mon.gov.ua

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький на брифінгу заявив, що цьогоріч кількість бюджетних місць на аспірантурі у вітчизняних вишах буде зменшена.

За словами посадовця, якщо минулоріч держава профінансувала навчання близько 7 тисяч майбутніх аспірантів, то у 2025-ому це число скоротиться до 5 тисяч. Перевагу нададуть інженерним та природничим спеціальностям, бо в цих галузях більший попит на фахівців. 

У Міністерстві освіти та науки вважають, що кількість бюджетних місць у минулій вступній кампанії була занадто великою - особливо на тлі того, що ажіотаж, на думку відомства, був створений не бажанням навчатися, а можливістю отримати відстрочку від мобілізації. 

МОН прагне, щоб місця держзамовлення дісталися тим, хто "справді хоче писати дисертації, проводити дослідження та створювати інновації". З цією ж метою вступ цьогоріч буде вперше відбуватися за допомогою електронного кабінету абітурієнта. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies