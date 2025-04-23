Міносвіти скоротить бюджетні місця на аспірантуру у 2025 році

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький на брифінгу заявив, що цьогоріч кількість бюджетних місць на аспірантурі у вітчизняних вишах буде зменшена.

За словами посадовця, якщо минулоріч держава профінансувала навчання близько 7 тисяч майбутніх аспірантів, то у 2025-ому це число скоротиться до 5 тисяч. Перевагу нададуть інженерним та природничим спеціальностям, бо в цих галузях більший попит на фахівців.

У Міністерстві освіти та науки вважають, що кількість бюджетних місць у минулій вступній кампанії була занадто великою - особливо на тлі того, що ажіотаж, на думку відомства, був створений не бажанням навчатися, а можливістю отримати відстрочку від мобілізації.

МОН прагне, щоб місця держзамовлення дісталися тим, хто "справді хоче писати дисертації, проводити дослідження та створювати інновації". З цією ж метою вступ цьогоріч буде вперше відбуватися за допомогою електронного кабінету абітурієнта.