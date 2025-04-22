Армія РФ атакувала “швидку” на Херсонщині

Сьогодні, 22 квітня, російська окупаційна армія атакувала карету “швидкої” у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Комишанах окупанти скинули вибухівку з дрона на авто бригади екстреної медичної допомоги, коли медики поверталися з виклику”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки російської окупаційної армії пошкоджена “швидка”. На щастя, медичні працівники від удару не постраждали.
-
Сьогодні, 22 квітня, російська армія атакувала херсонську лікарню. Постраждало шість людей.
- Російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон, поранення отримала 6-річна дівчинка.