Армія РФ атакувала “швидку” на Херсонщині

На щастя, медпрацівники не постраждали.

Сьогодні, 22 квітня, російська окупаційна армія атакувала карету “швидкої” у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Комишанах окупанти скинули вибухівку з дрона на авто бригади екстреної медичної допомоги, коли медики поверталися з виклику”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки російської окупаційної армії пошкоджена “швидка”. На щастя, медичні працівники від удару не постраждали.