Російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні, є потерпілі (доповнено)

Двох постраждалих шпиталізували, а ще двоє лікуватимуться амбулаторно.

Сьогодні, 22 квітня, російська армія атакувала херсонську лікарню. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та облпрокуратура.

Спочатку повідомляли, що постраждали четверо чоловіків, 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження, двох із них ушпитатили, а двох відпустили на амбулаторне лікування

Доповнення. Пізніше у прокуратурі повідомили, що постраждали шестеро людей.

За даними слідства, близько 12:15 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона на територію лікарні у Херсоні.

Внаслідок вибуху снаряда травми різного ступеня отримали четверо працівників ритуальної служби та двоє співробітників закладу.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).