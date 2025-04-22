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Війна. Покровський напрямок

"Відсоток молодих людей в армії невеликий", - 22-річний військовий

Боєць вважає, що молодь має служити.

"Відсоток молодих людей в армії невеликий", - 22-річний військовий
Давид, пілот дрона

22-річний Давид намагався попасти на війну з 19 років. Спочатку потрапив у добробат, потім в ТрО, зрештою підписав контракт. Служив у розвідці, нині - працює дроноводом.

Саме на його очах, та й за його безпосереднього внеску, БПЛА з екзотики стали одним з найпоширеніших видів зброї змінили загальний вигляд війни. Давид розповідає про зміну поля бою, а також про своє ставлення до контактів 18-24. Його розповідь ми публікуємо в рамках спільного проєкту з ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок"

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