22-річний Давид намагався попасти на війну з 19 років. Спочатку потрапив у добробат, потім в ТрО, зрештою підписав контракт. Служив у розвідці, нині - працює дроноводом.

Саме на його очах, та й за його безпосереднього внеску, БПЛА з екзотики стали одним з найпоширеніших видів зброї змінили загальний вигляд війни. Давид розповідає про зміну поля бою, а також про своє ставлення до контактів 18-24. Його розповідь ми публікуємо в рамках спільного проєкту з ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок"