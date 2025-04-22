На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, у тому числі 11 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 21 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Мирнограді”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 квітня.

Покровський район. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 2 будівлі. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 господарчі приміщення. У Покровську зруйновано приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок і автомобіль; у Зарічному 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. В Іллінівці пошкоджено 12 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 6 адмінбудівель, гуртожиток, склад, підприємство і трактор; в Іванопіллі пошкоджено господарче приміщення; у Білокузьминівці пошкоджено 5 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.