Росія вже втратила в Україні 943060 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 943060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 943060 (+1130)

танків ‒ 10683 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)

артилерійських систем – 26689 (+26)

РСЗВ - 1367 (+0)

засоби ППО ‒ 1140 (+1)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 335 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118)

крилаті ракети ‒ 3148 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134)

спеціальна техніка ‒ 3859 (+0).

Дані уточнюються.