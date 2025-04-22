За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 943060 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили в Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 943060 (+1130)
- танків ‒ 10683 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
- артилерійських систем – 26689 (+26)
- РСЗВ - 1367 (+0)
- засоби ППО ‒ 1140 (+1)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134)
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+0).
Дані уточнюються.