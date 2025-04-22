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Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 943060 військових. 

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 943060 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 943060 (+1130) 
  • танків ‒ 10683 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
  • артилерійських систем – 26689 (+26)
  • РСЗВ - 1367 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1140 (+1)
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33388 (+118) 
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45458 (+134) 
  • спеціальна техніка ‒ 3859 (+0).

Дані уточнюються.

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