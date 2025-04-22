США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа

Агенція Bloomberg дізналася склад переговорної групи від Сполучених Штатів Америки, яка у середу візьме участь в анонсованій Президентом України Володимиром Зеленським зустрічі щодо припинення вогню в Україні.

За інформацією журналістів, на захід у Лондоні вирушать троє посадовців адміністрації Дональда Трампа. Очолить делегацію державний секретар Марко Рубіо, до якого доєднаються двоє спеціальних посланців президента США - з питань України та Росії Кіт Келлог та з ситуації на Близькому Сході Стів Віткофф.

Американські чиновники у закритому форматі обговорюватимуть шляхи завершення війни зі своїми колегами з України, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Зустріч у Лондоні має стати продовженням переговорів, що відбулися минулого тижня у Парижі. Тоді, за інформацією ЗМІ, США висловилися за "замороження" бойових дій на нинішній лінії фронту та відмову від обговорення вступу України в НАТО. Також Вашингтон буцімто згоден послабити санкції проти Росії та ледь не визнати за Кремлем право на Крим.