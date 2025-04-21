Бійці Нацгвардії на Куп'янському напрямку взяли у полон російських піхотинців

Бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії України на Куп’янському напрямку взяли у полон ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє командувач НГУ Олександр Півненко.

"На Куп’янському напрямку бійцями 2 батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу", — пише Півненко.

Ворожу групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем і створили умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися у полон та залишитися живими", — додає командувач.