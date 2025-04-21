Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Нацгвардії на Куп'янському напрямку взяли у полон російських піхотинців

Ворожі піхотинці намагалися закріпитися у зоні відповідальності НГУ.

Бійці Нацгвардії на Куп'янському напрямку взяли у полон російських піхотинців
Фото: скріншот

Бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії України на Куп’янському напрямку взяли у полон ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє командувач НГУ Олександр Півненко.

"На Куп’янському напрямку бійцями 2 батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу",  — пише Півненко.

Ворожу групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем і створили умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися у полон та залишитися живими", — додає командувач.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies