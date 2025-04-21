На Торецькому напрямку російські окупанти спробували провести мотоциклетний штурм

На Торецькому напрямку російські військові спробували провести масований мотоциклетний штурм.

Про це повідомляють Сили оборони України.

"У спробах прорватися на Торецькому напрямку, окупанти постійно експериментують та застосовують різні тактики. То в атаку рушають "зашиті" до невпізнаваності бронетанкові колони, то малі піхотні групи, а тепер — ще й байкери", — йдеться у повідомленні.

Російські мотоциклісти хотіли проскочити до позицій 28 бригади ім. Лицарів Зимового Походу, але зазначала невдачі.

"Під щільним вогнем, росіяни заскочили у лісосмугу, де їх один за одним почати нищити пілоти ББпС "Спалах". А щоб штурмовики не втекли — оператори знищили й мотоцикли", — повідомили військові.