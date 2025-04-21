Українські енергетики за тиждень повернули світло для 106 тисяч родин

Минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів.

Про це повідомляє енергокомпанія.

Минулого тижня ворог продовжував атакувати українські енергооб’єкти. Проте енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених обстрілами мереж та обладнання.

На Донеччині, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами, за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 71 тисячі домівок місцевих жителів.

На Дніпропетровщині з 14 по 20 квітня вдалося повернути світло для понад 34 тисячі родин, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок нових ворожих обстрілів. Ворог не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, особливо на півдні області.

Під прицілом ворога минулого тижня також опинилась Одеська область. Енергетики ДТЕК повернули світло для майже тисячі родин після відновлення пошкоджених мереж.