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Українські енергетики за тиждень повернули світло для 106 тисяч родин

Вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів. 

Українські енергетики за тиждень повернули світло для 106 тисяч родин
Фото: /mykyivregion.com.ua

Минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів. 

Про це повідомляє енергокомпанія.

Минулого тижня ворог продовжував атакувати українські енергооб’єкти. Проте енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених обстрілами мереж та обладнання.

На Донеччині, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами, за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 71 тисячі домівок місцевих жителів.

На Дніпропетровщині з 14 по 20 квітня вдалося повернути світло для понад 34 тисячі родин, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок нових ворожих обстрілів. Ворог не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, особливо на півдні області.

Під прицілом ворога минулого тижня також опинилась Одеська область. Енергетики ДТЕК повернули світло для майже тисячі родин після відновлення пошкоджених мереж.

  • За три роки повномасштабної війни російські окупанти пошкодили понад 63 тисячі об’єктів енергетики України. Україна втратила близько 10 ГВт генеруючої потужності.
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