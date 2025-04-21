"Білі янголи" евакуювали з-під обстрілів на Донеччині десятьох людей

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" евакуював десятьох цивільних з-під обстрілів на Лиманщині у Донецькій області.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Евакуація дев'ятьох людей з Лиманщини. Серед врятованих "Білими янголами" — 10-річний хлопчик Денис", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, 10-річного Дениса з батьками евакуювали уночі, що не протрапити під ворожі обстріли. Разом з ними поліцейські евакуювали кота Мурчика і собаку Рекса. "Це вже не перша евакуація для родини, проте зараз усі врятовані перебувають у безпеці", — додають у поліції.

Цього ж дня "Білі янголи" провели евакуацію із Середнього, Шандриголового та Дробишевого. З цих населених пунктів вивезли шістьох людей віком від 50 до 83 років. Серед них були й ті, хто потребував кваліфікованої медичної допомоги.

З початку року з Лиманської громади поліцейські вже евакуювали 65 людей, серед яких — дев'ятеро дітей.