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Куп'янський напрямок: росіяни не покидають спроб передислокуватися на правий берег річки Оскіл

Російська армія поступово покидає околиці Покровська.

Куп'янський напрямок: росіяни не покидають спроб передислокуватися на правий берег річки Оскіл
Фото: Скріншот

На Куп'янському напрямку російські війська не припиняють спроб передислокувати особовий склад на правий берег річки Оскіл.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"На Купʼянському напрямку ворог намагався атакувати в районі Голубівки. Також ворожа армія здійснила спроби передислокувати на правий берег річки Оскіл додатковий особовий склад. Однак через несправність переправи, російська армія змушена була відтермінувати переміщення своїх військ",  — кажуть військові.

На Харківському напрямку ворожа армія намагалася прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу населеного пункту Красне Перше.

Також, за інформацією речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російська армія поступово відступає із займаних позицій, розташованих на захід від Покровська. Ворог безрезультатно намагався наступати на цій ділянці напрямку, щоб перерізати трасу з Павлограда (Дніпропетровська область) на Покровськ.

"Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", зазначає в ефірі Трегубов.

  • За даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.
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