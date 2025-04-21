ДБР завершило розслідування щодо постачання ЗСУ неякісних аптечок на 18 млн гривень

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, а військових посадовців - у недбалому ставленні до служби. Суд заарештував їхнє майно для відшкодування збитків.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовців військової частини в Київській області та трьох підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для українських захисників.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Загальна сума контрактів перевищила 18 млн гривень. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Як повідомлялося, у 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тисяч 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня - вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки. Згідно з висновками експертизи, вони не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості.

"Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Відповідальні службові особи - начальник складу та начальник сховища - не забезпечили належного контролю якості медичних засобів", - наголосили в ДБР.

Зазначається, що через постачання неякісної продукції державі було завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК). Військові посадовці обвинувачуються у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Для забезпечення відшкодування збитків суд заарештував майно фігурантів.