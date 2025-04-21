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Головне за ніч та ранок понеділок, 21 квітня: смерть Папи Римського Франциска, ракетний удар по Миколаєву, підсумки "перемир'я"

Нічна повітряна атака, 96 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділок, 21 квітня: смерть Папи Римського Франциска, ракетний удар по Миколаєву, підсумки "перемир'я"
Наслідки російського удару
Фото: Донецька ОВА

У Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска.

Як пише Vatican News, він помер вранці 21 квітня у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Великодню Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Ватикані з доручення Папи Франциска відслужив кардинал Джованні Баттіста Ре. Сам Франциск великодні богослужіння не очолював.

За день до смерті понтифік прийняв у Ватикані американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Зустріч тривала кілька хвилин.

Більше про першого лантиноамериканського Папу Римського – в матеріалі "Папа з-за краю світу". 

Упродовж Великодньої доби російська армія, попри обіцянки не стріляти, відкривала вогонь 2935 разів. Найбільше ударів та штурмових дій припали на Покровський напрямок, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – сказав президент у повідомленні від 00:55.

Уночі російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. Повітряна тривога лунала в багатьох регіонах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 96 штурмів ворога.

Майже половина із усіх боїв на фронті (39) відбулися на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 670 солдатів та 50 одиниць автотехніки. Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 941 770 окупантів.  

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 21 квітня, росіяни атакували Миколаїв ракетами, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється", – написав він у телеграмі.

Постраждалих та пошкоджень немає.

Загалом уночі Росія атакувала трьома ракетами і 96 БпЛА.

Захисники збили 42 дрони, ще 47 – локаційно ліквідували.

Унаслідок нічного повітряного удару Росії постраждали три області - Харківська, Дніпропетровська та Черкаська.

За даними газети Wall Street Journal, на зустрічі в Парижі 17 квітня США передали представникам України конфіденційний документ з "ідеями" закінчення війни. Вашингтон очікує відповіді від Києва впродовж цього тижня, повідомили джерела газети серед західних посадовців.

Цей же документ передали високопоставленим європейським посадовцям. Газета стверджує, що пропозиція передбачає поступки України, аж до потенційного визнання Штатами анексії Криму та виключення можливості вступу України до НАТО.

Очікується, що Україна повинна надати відповідь на зустрічі з американськими та європейськими посадовцями у Лондоні цього тижня. Якщо між американською, українською і європейською позиціями буде згода, то пропозиції можуть передати Москві.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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