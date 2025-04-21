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У Донецькій області через російські атаки поранені троє людей

Загалом за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти області.

У Донецькій області через російські атаки поранені троє людей
Наслідки російського удару
Фото: Донецька ОВА

Росіяни 5 разів за добу обстріляли населені пункти Донеччини. Поранені троє людей.

Про це повідомили у ОВА. 

У Гришиному Покровської громади поранено людину. Ще одна особа поранена у Новоекономічному Гродівської громади.

В Іллінівці Краматорського району пошкоджено багатоповерхівку, 10 гаражів і лінію електропередач. У Зорі поранено людину, пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.

З лінії фронту евакуйовано 19 людей, у тому числі 1 дитину.

  • Вчора у Костянтинівці Донецької області рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару.
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