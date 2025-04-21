У Донецькій області через російські атаки поранені троє людей

Росіяни 5 разів за добу обстріляли населені пункти Донеччини. Поранені троє людей.
Про це повідомили у ОВА.
У Гришиному Покровської громади поранено людину. Ще одна особа поранена у Новоекономічному Гродівської громади.
В Іллінівці Краматорського району пошкоджено багатоповерхівку, 10 гаражів і лінію електропередач. У Зорі поранено людину, пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.
З лінії фронту евакуйовано 19 людей, у тому числі 1 дитину.
- Вчора у Костянтинівці Донецької області рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару.