У Донецькій області через російські атаки поранені троє людей

Росіяни 5 разів за добу обстріляли населені пункти Донеччини. Поранені троє людей.

Про це повідомили у ОВА.

У Гришиному Покровської громади поранено людину. Ще одна особа поранена у Новоекономічному Гродівської громади.

В Іллінівці Краматорського району пошкоджено багатоповерхівку, 10 гаражів і лінію електропередач. У Зорі поранено людину, пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.

З лінії фронту евакуйовано 19 людей, у тому числі 1 дитину.