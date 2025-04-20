У Костянтинівці рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку

У Костянтинівці Донецької області рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару, повідомили у ДСНС.
Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку.
Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.
Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки.
На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА.
- За добу росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого загинули 2 людини. Пошкоджені житлові будинки.