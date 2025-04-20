У лікарнях Харкова залишаються 17 постраждалих через ракетний удар РФ 18 квітня

Росіяни вдарили також по Куп'янську.

Унаслідок удару балістичними ракетами РФ 18 квітня у Харкові в лікарнях залишаються 17 постраждалих, серед них у стані середньої тяжкості троє дітей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, в лікарнях залишаються 17 постраждалих", — ідеться у повідомленні.

У стані середньої тяжкості в лікарні перебувають 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Як додає Синєгубов, у Харківській області 19 квітня до 18:00 було зафіксовано "приліт" 16 КАБів по Куп’янському району. Також РФ завдала ракетного удару по Ізюмському району. Внаслідок обстрілів зруйновані чотири приватні будинки.