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У лікарнях Харкова залишаються 17 постраждалих через ракетний удар РФ 18 квітня

Росіяни вдарили також по Куп'янську.

У лікарнях Харкова залишаються 17 постраждалих через ракетний удар РФ 18 квітня
наслідки російської атаки у Ківшарівці
Фото: Харківська ОВА у Telegram

Унаслідок удару балістичними ракетами РФ 18 квітня у Харкові в лікарнях залишаються 17 постраждалих, серед них у стані середньої тяжкості троє дітей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, в лікарнях залишаються 17 постраждалих", — ідеться у повідомленні. 

У стані середньої тяжкості в лікарні перебувають 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Як додає Синєгубов, у Харківській області 19 квітня до 18:00 було зафіксовано "приліт" 16 КАБів по Куп’янському району. Також РФ завдала ракетного удару по Ізюмському району. Внаслідок обстрілів зруйновані чотири приватні будинки. 

  • 18 квітня РФ завдала балістичних ударів по Харкову. Постраждали 112 людей, одна людина загинула. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. 
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