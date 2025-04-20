Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Вінниччині легковик врізався у маршрутку, троє загиблих

До лікарні госпіталізували вісьмох пасажирів автобуса, серед них — двоє дітей.

На Вінниччині легковик врізався у маршрутку, троє загиблих
Фото: поліція Вінницької області

Увечері 19 квітня у Вінницькій обалсті сталася ДТП за участі автомобіля  Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz. Унаслідок аварії загинули три людини.

Про це повідомляє поліція Вінницької області

За попередньою інформацією, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району. 

Внаслідок ДТП водій авто загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги.

До лікарні транспортували вісьмох пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років.

Фото: поліція Вінницької області

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies