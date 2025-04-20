На Вінниччині легковик врізався у маршрутку, троє загиблих

До лікарні госпіталізували вісьмох пасажирів автобуса, серед них — двоє дітей.

Увечері 19 квітня у Вінницькій обалсті сталася ДТП за участі автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz. Унаслідок аварії загинули три людини.

Про це повідомляє поліція Вінницької області

За попередньою інформацією, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району.

Внаслідок ДТП водій авто загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги.

До лікарні транспортували вісьмох пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років.