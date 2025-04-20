На Лиманському напрямку український дрон уразив новітній російський танк Т-80

На Лиманському напрямку пілоти дрона "Signum" майстерно знищили ворожий танк Т-80БВМ.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

На Лиманському напрямку оператори підрозділу БпЛА "Signum" виконали справжню ювелірну роботу. Аеророзвідка вистежила прихований в промисловій будівлі ворожий танк.

"Пілот діяв бездоганно. Дрон наших захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами. Виявивши ціль, дрон влучив у самісіньке "серце" панцерника", — ідеться у повідомленні.

В результаті філігранної роботи знищено російський танк Т-80БВМ — одну з найсучасніших машин, яка є на озброєнні РФ.