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Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки

Під ударами ворога опинилися два районі Дніпропетровської області.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Унаслідок вчорашніх обстрілів РФ у Дніпропетровській області пошкоджені житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора ввечері російські війська скинули боєприпас з БпЛА на одне з сіл Марганецької громади, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто з людей не постраждав", — ідеться у повідомленні. 

За уточненою інформацією, вчора надвечір ворог вдарив із РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. 

Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та поранених. 

  • У Нікополі Дніпропетровської області нещодавно унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків.
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