Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки

Під ударами ворога опинилися два районі Дніпропетровської області.

Унаслідок вчорашніх обстрілів РФ у Дніпропетровській області пошкоджені житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора ввечері російські війська скинули боєприпас з БпЛА на одне з сіл Марганецької громади, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто з людей не постраждав", — ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, вчора надвечір ворог вдарив із РСЗВ по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та поранених.