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Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
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Головне за суботу, 19 квітня: обмін полоненими, майже 110 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1151-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 19 квітня: обмін полоненими, майже 110 боєзіткнень
Фото: Зоряна Стельмах

Із російського полону звільнили 277 українських військових.

Про це повідомили Володимир Зеленський, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Повернулися додому воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Ті, що захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 квітня відбулося 107 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 квітня – в новині.

Станом на суботу, 19 квітня, у лікарнях Харкова залишається 18 з майже 120 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ 18 квітня, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець — у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані і незабаром буде виписана. Дорослі. Двоє людей — у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще десятеро — у задовільному стані", — написав Синєгубов.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко, реагуючи на оголошене Путіним так зване “великоднє перемир’я”, повідомив, що бої на лінії фронту тривають.

“На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході”, – написав Коваленко.

Докладніше – в новині.

У Києві біля кінотеатру "Жовтень", де 19 квітня стартував ЛГБТК+ кінофестиваль "Sunny bunny", сталися сутички між учасниками мітингу проти цього заходу та правоохоронцями.

За словами учасників акції, мітинг організували члени організації "Права молодь".

Подробиці – в новині.

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 19 квітня, відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, повідомив кореспондент LB.ua з Єрусалима.

На церемонії, що відбувається у Кувуклії — стародавній каплиці в центрі храму, під якою, згідно з християнськими переказами, розміщена гробниця Ісуса, був присутній Патріарх Єрусалимський

Ця урочиста церемонія відбувається щороку і символізує свято Воскресіння Ісуса Христа.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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