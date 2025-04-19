Протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини

Сумська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 225 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies