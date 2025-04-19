Протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 225 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Сумська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (26 вибухів), мінометні обстріли (29 вибухів), пуск КАБів (16 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
Свеська громада: ворог атакував FPV дроном (1 вибух).
Есманьська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).
Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (67 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), FPV дронами (13 вибухів), КАБами (2 вибухи).
Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).
Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (9 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).
Путивльська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).
Середино-Будська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).