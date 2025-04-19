Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, люди цілі

Сьогодні упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.
Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, протягом дня агресор понад два десятки разів атакував Нікопольщину дронами-камікадзе.
Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. На щастя, люди не постраждали.
Безпілотники ворог спрямував і на Межівську громаду Синельниківського району. Там понівечене авто. Загиблих і постраждалих немає.
- У Нікополі Дніпропетровської області нещодавно унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків.