Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, люди цілі

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 3 квітня 2025 року

Сьогодні упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, протягом дня агресор понад два десятки разів атакував Нікопольщину дронами-камікадзе.

Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. На щастя, люди не постраждали.

Безпілотники ворог спрямував і на Межівську громаду Синельниківського району. Там понівечене авто. Загиблих і постраждалих немає.