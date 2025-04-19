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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, люди цілі

У Межівській громаді понівечене авто. 

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, люди цілі
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 3 квітня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, протягом дня агресор понад два десятки разів атакував Нікопольщину дронами-камікадзе. 

Поцілив по самому Нікополю,  Марганецькій та Покровській громадах. На щастя, люди не постраждали. 

Безпілотники ворог спрямував і на Межівську громаду Синельниківського району. Там понівечене авто. Загиблих і постраждалих немає.

  • У Нікополі Дніпропетровської області нещодавно унаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків. 
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