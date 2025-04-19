Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 59

Станом на 16.00 19 квітня загальна кількість бойових зіткнень становить 59.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів, постраждали громади населених пунктів Уланове, Лежачі, Таратутине, Степок, Проходи, Рев’якине, Петрушівка, Новодмитрівка, Покровка, Тур’я Сумської області; Лугівка, Тимофіївка Харківської області; Янжулівка Чернігівської області. Також противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок і Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни один раз атакували позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Загризового, Кіндрашівки та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському протягом доби армія загарбника здійснила шість атак на позиції українських воїнів поблизу Новомихайлівки та в напрямку населених пунктів Греківка, Глущенкове й Ольгівка. Три бої тривають.

На Торецькому ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Дачного та в бік Диліївки. Сили оборони відбили всі дев’ять штурмів противника.

На Покровському російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника — сім атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

На Новопавлівському українські захисники відбили сім штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного та Новосілок.

На Гуляйпільському ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне та Новодарівка.

На Оріхівському окупанти здійснили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Сіверському, Краматорському та Придніпровському противник наступальних дій сьогодні не проводив.

Триває операція в Курській області. Українські воїни в суботу відбили десять атак ворога, ще два бої тривають. Авіація загарбників на цьому напрямку завдала десяти ударів, скинувши 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, противник здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.