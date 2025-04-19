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Поліція евакуювала 21 мешканця прифронтових громад Харківщини

З Куп’янської громади правоохоронці вивезли 13 осіб, з Кіндрашівської — 8.

Поліція евакуювала 21 мешканця прифронтових громад Харківщини
Фото: поліція Харківської області

Поліція евакуювала 21 мешканця Куп’янського району з прифронтових громад у Харківській області.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Поліцейські продовжують здійснювати обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

За шість днів співробітники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення евакуювали 21 мешканця з Куп’янської та Кіндрашівської територіальних громад. 

З Куп’янської громади правоохоронці вивезли 13 осіб, з Кіндрашівської — 8.

Правоохоронці доставили евакуйованих службовим автотранспортом до безпечних місць у межах району та передали їх під опіку волонтерів.

  • Підрозділ "Білі янголи" врятували двох дітей із Краснопільської громади Сумщини.
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