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Сили оборони знищили інженерну техніку та десятки окупантів на Донеччині

Також українські дрони знищили укриття противника та антену зв'язку.

Сили оборони знищили інженерну техніку та десятки окупантів на Донеччині
втрати окупантів на Харківському напрямку

На Донеччині Сили оборони за допомогою дронів знищили інженерну техніку, антену зв'язку, автотранспорт та десятки окупантів.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" вполювали на окупантів, антену зв'язку, ворожий легковий транспорт і знищили позиції та укриття противника. Також влучним ударом дрону спалили інженерну машину розгородження.

"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку. Для операторів дронів не існує неможливих цілей", — кажуть в ОСУВ.

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