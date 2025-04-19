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На Київщині внаслідок спалювання сухої трави загинули двоє людей

Трагедії сталися у Бориспільському і Фастівському районах.

На Київщині внаслідок спалювання сухої трави загинули двоє людей
гасіння пожежі

Протягом 18 квітня на Київщині зафіксували два летальні випадки, спричинені спалюванням сухої рослинності. 

Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області.

Тіло одного загиблого виявили у місті Переяслав Бориспільського району, там сталася пожежа трав’яного настилу. Вогонь приборкали після 19-ої години, тоді й знайшли загиблого.

Ще одна трагедія сталася в селі Мостище Фастівського району. Зранку там загорілася суха трава на площі 5 гектарів. Через сильний вітер вогонь поширився на три господарські будівлі. До гасіння залучалися 13 рятувальників та 4 одиниці техніки. О 12:17 на відкритій місцевості виявили тіло загиблої людини.

ДСНС закликало українців громадян не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.

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