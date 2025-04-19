На Київщині внаслідок спалювання сухої трави загинули двоє людей

Трагедії сталися у Бориспільському і Фастівському районах.

Протягом 18 квітня на Київщині зафіксували два летальні випадки, спричинені спалюванням сухої рослинності.

Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області.

Тіло одного загиблого виявили у місті Переяслав Бориспільського району, там сталася пожежа трав’яного настилу. Вогонь приборкали після 19-ої години, тоді й знайшли загиблого.

Ще одна трагедія сталася в селі Мостище Фастівського району. Зранку там загорілася суха трава на площі 5 гектарів. Через сильний вітер вогонь поширився на три господарські будівлі. До гасіння залучалися 13 рятувальників та 4 одиниці техніки. О 12:17 на відкритій місцевості виявили тіло загиблої людини.

ДСНС закликало українців громадян не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.