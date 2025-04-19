ОСУВ "Хортиця" росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ одразу на кількох ділянках Куп'янського напрямку

На Куп'янському напрямку російські окупанти посили наступальні дії, ворог намагається прорватися одразу на кількох ділянках.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"На Куп’янському напрямку штурмові дії російських загарбників успішно відбито біля Малої Шапківки та Загризового", — ідеться у повідомленні.

Біля Новоплатонівки противник атакував оборонні укріплення ЗСУ на п’яти квадроциклах. Сили оборони України знищили мототехніку разом зі штурмовиками.

У напрямку Кислівки у наступальних діях окупанти застосували танк, який внаслідок вогневого впливу наших захисників отримав пошкодження.

В районі Петропавлівки українські оборонці знищили легкове авто, баггі та мотоцикл, а в районі Лозової ще чотири мотоцикли разом зі штурмовиками.