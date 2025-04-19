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ОСУВ "Хортиця" росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ одразу на кількох ділянках Куп'янського напрямку

Російська армія посилює наступ на Куп’янському напрямку.

ОСУВ "Хортиця" росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ одразу на кількох ділянках Куп'янського напрямку
Війна з Росією
Фото: Генштаб

На Куп'янському напрямку російські окупанти посили наступальні дії, ворог намагається прорватися одразу на кількох ділянках. 

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"На Куп’янському напрямку штурмові дії російських загарбників успішно відбито біля Малої Шапківки та Загризового", — ідеться у повідомленні.

Біля Новоплатонівки противник атакував оборонні укріплення ЗСУ на п’яти квадроциклах. Сили оборони України знищили мототехніку разом зі штурмовиками. 

У напрямку Кислівки у наступальних діях окупанти застосували танк, який внаслідок вогневого впливу наших захисників отримав пошкодження. 

В районі Петропавлівки українські оборонці знищили легкове авто, баггі та мотоцикл, а в районі Лозової ще чотири мотоцикли разом зі штурмовиками.

  • За даними Генштабу, за добу на Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.
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